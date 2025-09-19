Motorists  to face more than 20 locations with temporary traffic restrictions

By Chrissie Redford
Published 20th Sep 2025, 00:00 BST
Lincolnshire County Council has issued notice of the temporary restriction of traffic to enable works to be completed. Here is our latest list from the Public Notices on lincolnshireworld.com:

September 25 – 2 days.

Asgarby – Asgarby Road (Sandy Ln to Hareby Rd)

September 25 – 2 days.

Lincolnshire County Council officesplaceholder image
Hogsthorpe – A52 High Street & Thames Street

September 25 – 2 days.

Boston – A1137 Norfolk Street (Robin Hoods Walk to Hope Gardens)

September 26 – 2 days.2 days.

Bicker – Bicker Drove/Cowbridge Road (Vicarage Drove to Lenghedge Drove)

September 27 – up to 18 months.

Sutton on Sea – Roman Bank (Huttoft Bank to 60m NW)

September 29 – 5 days.

Haltham/Wood Enderby – Wood Enderby Lane/Haltham Road

September 29 – 5 days.

Boston – A52 Swineshead Rd/Grantham Rd (A1121 Boardsides to 300m South)

September 29 –7 nights.

Wyberton – B1397 London Road (Saundergate Lane to 335m Southwest)

September 29 – 7 days.

West Keal – Padleys Lane

September 29 – 5 days.

Saltfleetby All Saints – A1031 Crabtree Lane/Saltfleet Road (Rimac Road to 1400m SE)

September 29 – 7 weeks.

Orby – Homefield Lane (130–190m SE of Orby Bank)

September 29 – 3 days.

Yarburgh/Grainthorpe – King Street/Fen Lane (Covenham Rd to A1031)

September 29 – 5 days.

Orby – Marsh Road (Burgh Rd to Holmefield Lane)

September 30 – 3 days.

Ingoldmells – Boltons Lane

September 30 – 11 days.

Northlands/Sibsey – Northlands

September 30 – 3 days.

Middle Rasen – Skinners Lane (A46 to 50m West)

October 1 – 4 days.

Boston – Willoughby Road (Hospital Ln to Pilleys Ln)

October 8 – 5 days.

West Keal – Marden Hill (A16 to Keal Hill)

October 8 – 1 day.

Stickney – West Fen Lane

October 8 – 23 days.

Anwick/Ruskington – Wood Lane/Fen Road/Ruskington Fen (A153 Anwick to Fen Rd Dorrington)

October 8 – 3 days.

Frithville – Westville Road (B1184 to 180m SE)

October 9 – 6 days.

Alford – Various roads (Tothby Lane & adjoining side roads)

October 10 – 7 days.

Later (Deferred)

Fosdyke – Old Main Road (property 45 to 47)

Deferred → will start October 20 – 5 days.

