Motorists to face more than 20 locations with temporary traffic restrictions
September 25 – 2 days.
Asgarby – Asgarby Road (Sandy Ln to Hareby Rd)
September 25 – 2 days.
Hogsthorpe – A52 High Street & Thames Street
September 25 – 2 days.
Boston – A1137 Norfolk Street (Robin Hoods Walk to Hope Gardens)
September 26 – 2 days.2 days.
Bicker – Bicker Drove/Cowbridge Road (Vicarage Drove to Lenghedge Drove)
September 27 – up to 18 months.
Sutton on Sea – Roman Bank (Huttoft Bank to 60m NW)
September 29 – 5 days.
Haltham/Wood Enderby – Wood Enderby Lane/Haltham Road
September 29 – 5 days.
Boston – A52 Swineshead Rd/Grantham Rd (A1121 Boardsides to 300m South)
September 29 –7 nights.
Wyberton – B1397 London Road (Saundergate Lane to 335m Southwest)
September 29 – 7 days.
West Keal – Padleys Lane
September 29 – 5 days.
Saltfleetby All Saints – A1031 Crabtree Lane/Saltfleet Road (Rimac Road to 1400m SE)
September 29 – 7 weeks.
Orby – Homefield Lane (130–190m SE of Orby Bank)
September 29 – 3 days.
Yarburgh/Grainthorpe – King Street/Fen Lane (Covenham Rd to A1031)
September 29 – 5 days.
Orby – Marsh Road (Burgh Rd to Holmefield Lane)
September 30 – 3 days.
Ingoldmells – Boltons Lane
September 30 – 11 days.
Northlands/Sibsey – Northlands
September 30 – 3 days.
Middle Rasen – Skinners Lane (A46 to 50m West)
October 1 – 4 days.
Boston – Willoughby Road (Hospital Ln to Pilleys Ln)
October 8 – 5 days.
West Keal – Marden Hill (A16 to Keal Hill)
October 8 – 1 day.
Stickney – West Fen Lane
October 8 – 23 days.
Anwick/Ruskington – Wood Lane/Fen Road/Ruskington Fen (A153 Anwick to Fen Rd Dorrington)
October 8 – 3 days.
Frithville – Westville Road (B1184 to 180m SE)
October 9 – 6 days.
Alford – Various roads (Tothby Lane & adjoining side roads)
October 10 – 7 days.
Later (Deferred)
Fosdyke – Old Main Road (property 45 to 47)
Deferred → will start October 20 – 5 days.